ليكيب: زين الدين زيدان على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن زين الدين زيدان سيلتقي مع فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع، وقد يأتي إعلان رسمي يؤكد رحيل المدرب عقب هذا الاجتماع، مفيدة أن يوفنتوس يبدو الوجهة المحتملة الأقرب للفرنسي.

ويخطط بيريز رئيس النادي الملكي عادة للمستقبل مع مدربي ريال مدريد في فصل الربيع، وحقيقة أنه لم يفعل الشيء نفسه هذا الموسم تشير إلى أن زيدان في طريقه للخروج من سانتياغو بيرنابيو.

وفشل ريال مدريد في الفوز بلقب واحد هذا الموسم، لأول مرة منذ موسم 2009-2010.

وقال زين الدين زيدان الأسبوع الماضي إن ريال مدريد سيكون أفضل بدونه، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا إلى أنه سيترك النادي في نهاية الموسم.

ارتبط يوفنتوس ارتباطاً وثيقاً بالترحيب بخدمات نجمه السابق، الذي ترك البيانكونيري عام 2001 خلال مسيرته الاحترافية كلاعب للانضمام إلى الميرينغي.

وفاز المدرب أندريا بيرلو مع يوفنتوس بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي هذا الموسم، لكنه كافح من أجل تحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وهو ما انتزعه في المباراة الأخيرة من الموسم ليضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن زين الدين زيدان «المايسترو» السابق على حافة الهاوية، وينتظر الاتصال الرسمي من ناديه السابق في إيطاليا.

لكن يوفنتوس ليس الخيار الوحيد لزيدان، حيث ارتبط اسمه أيضاً بتدريب منتخب فرنسا خلفاً للمدرب الحالي ديديه ديشامب.

وبالطبع، سيكون زين الدين زيدان المرشح الأول لخلافة بيرلو في يوفنتوس، لكن هذه الخطوة ستحتاج من إدارة البيانكونيري مجهوداً كبيراً من أجل اقناع الفرنسي بمشروع النادي.

كما سيحتاج الفريق الإيطالي لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي بالعديد من اللاعبين المميزين، خاصة أن الموسم المنصرم أكد حاجة خطوطه جميعها وتحديداً خط الوسط للكثير من الإضافات.

زين الدين زيدان مع يوفنتوس في سطور

يذكر أن زين الدين زيدان لعب مع يوفنتوس خلال الفترة ما بين عامي 1996 و2001، وخاض معه 151 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً، وفاز مع البيانكونيري بالعديد من الألقاب هي الدوري الإيطالي مرتان، وكأس إنتركونتيننتال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإيطالي وكأس إنترتوتو، كما خسر معه نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.