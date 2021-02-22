ليلة حزينة لبوسكيتس في مئويته الرابعة

خاض سيرجيو بوسكيتس، لاعب الوسط المخضرم مباراته رقم 400 مع برشلونة في الدوري الإسباني، أمس الأحد، أمام قاديش، ضمن المرحلة الـ 24.

ولم تحمل المواجهة ذكرى جيدة لبوسكيتس، بعد أن تعثر البارسا وتعادل إيجابياً 1-1.

ووفقاً لموقع برشلونة الرسمي، فقد خاض بوسكيتس 610 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفاً وقدم 27 تمريرة حاسمة.

وفي 400 مباراة ضمن الليغا، سجل بوسكيتس 9 أهداف وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد البطولات، حصد نجم الوسط 29 لقباً بقميص برشلونة: 8 بطولات دوري، 3 دوري أبطال أوروبا، 6 كأس إسبانيا، 3 كؤوس عالم للأندية، 3 كؤوس سوبر أوروبية و6 كؤوس سوبر إسبانية.