ليوناردو لـ مبابي: حان آوان الرحيل

نصح البرازيلي ليوناردو مدير باريس سان جيرمان الرياضي السابق إدارة النادي ببيع النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

وصعق الهداف الشاب مسؤولي بطل الليغ 1 برفض تجديد عقده لما بعد صيف العام المقبل، ليضع الباريسيين في موقف صعب.

وشدد ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان أنه سيبيع المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً ما لم يوقع على اتفاق جديد.

بدوره، عبر ليوناردو الذي عمل مع مبابي 3 مواسم في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لمصلحة بي إس جي، أعتقد أن الوقت قد حان لرحيل مبابي.

"النادي موجود قبل كيليان، وسيستمر من بعده، لعب مع الفريق 6 مواسم، وخلال هذه الأعوام الـ 6، فازت 5 فرق مختلفة بلقب دوري أبطال أوروبا، ولم يكن مبابي لاعباً في صفوف أي منها.

"هذا يعني أن بالإمكان الفوز بدوري الأبطال دون تواجده في الفريق.

"بتصرفاته خلال آخر عامين، أثبت كيليان أنه ليس قادراً على قيادة أي فريق بعد، إنه لاعب عظيم بكل تأكيد، لكنه ليس قائداً، إنه هداف استثنائي، لكن سيكون من الصعب بناء فريق من حوله."

يذكر أن باريس سان جيرمان يطالب بـ 200 مليون مقابل السماح لمبابي بالرحيل هذا الصيف وبحال رفضه تمديد عقده.

يذكر أن أندية ريال مدريد وليفربول وآرسنال ستتصارع للظفر بتوقيع اللاعب خلال الأسابيع القادمة إذا كان سيرحل فعلياً.