ليوناردو يؤكد للاعبي باريس سان جيرمان بقاء مبابي

قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان أخبر لاعبي الفريق بأن زميلهم كيليان مبابي لن يرحل هذا الصيف.

وأكدت التقارير أن الهداف الفرنسي الشاب أدرك أن الانتقال إلى ريال مدريد لن يتم خلال هذا العام.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً موسمه الأخير مع الفريق الباريسي، ويبدو أنه لن يجدد عقده على أمل الرحيل مجاناً صيف السنة القادمة إلى العاصمة الإسبانية.

ماذا قال مبابي لزملائه؟

وكشفت الإذاعة أيضاً أن مبابي أخبر أصدقاءه المقربين في سان جيرمان أنه لن يغادر على الأقل حتى الصيف المقبل.

وارتبط اسم نجم الهجوم بريال مدريد مراراً خلال الفترة الماضية، وقيل أنه يفضل الانتقال إليه عوضاً عن البقاء في باريس واللعب إلى جانب زميله الجديد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.