ليوناردو يعترف: مبابي يريد ريال مدريد لكن باريس يضع الشروط

اعترف ليوناردو أن الهداف الفرنسي الشاب كيليان مبابي يريد الانتقال لريال مدريد هذا الصيف، لكنه أكد في الوقت ذاته أن باريس سان جيرمان لن يفرط باللاعب بسهولة.

ورفض النادي الباريسي عرضاً من نظيره المدريدي بقيمة 160 مليون يورو، وقد يعني رحيل اللاعب إن تم استبداله بكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان صيف العام القادم، وقد رفض تمديده عدة مرات مشدداً على رغبته بحزم حقائبه صوب العاصمة الإسبانية.

وقال المدير الرياضي البرازيلي لشبكة "آر إم سي": "مبابي يريد الرحيل، هذا أمر يبدو واضحاً للجميع.

"إذا قدم ريال مدريد عرضاً يتماشى مع شروطنا، فسنرى حينها، قدمنا له عرضين كبيرين لتمديد عقده معنا.

"يقدم ريال عروضاً يدرك تماماً أننا سنرفضها، وذلك حتى يقولوا أنهم حاولوا فيما ينتظرون انتهاء عقده للحصول على خدماته مجاناً."

"تصرف ريال مدريد على نفس النهج خلال العامين الأخيرين وهذا أمر غير عادل، كما أنهم تواصلوا مع اللاعب، هذا تصرف غير مقبول وغير قانوني."

ورغم أن ليوناردو اعترف بوصول عرض من النادي الإسباني، إلا أنه لم يؤكد أنه بقيمة 160 مليون يورو كما تم تناقله. حيث أضاف: "يحوم حول هذا الرقم، إنه أقل مما دفعناه والمبلغ المعروض بعيد كلياً عن قيمة كيليان الحالية.

"لن نقف في وجهه إذا أراد الرحيل، لكن ذلك سيتم بناءً على شروطنا، لطالما وعدنا كيليان بأنه لن يغادر مجاناً."