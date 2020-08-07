ليون يحقق المفاجأة ويقصي يوفنتوس من دوري الأبطال

أطاح ليون الفرنسي بمستضيفه يوفنتوس الإيطالي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليبلغ الدور القادم.

جاء هذا بعد انتهاء مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب يوفنتوس بفوز صاحب الضيافة بهدفين لهدف، علماً بأن الفرنسيين حققوا النصر ذهاباً بهدف دون رد.

حصل الفريق الضيف على ركلة جزاء مبكرة بعد خطأ مثير للجدل من رودريغو بينتانكور، سددها ممفيس ديباي بنجاح في مرمى الحارس فويتشيك تشيزني في الدقيقة 12.

واحتسب الحكم ركلة حرة ليوفنتوس سددها ميراليم بيانيتش في يد ديباي بصورة مثيرة للجدل أيضاً، ليحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء نفذها رونالدو بنجاح في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني، أضاف رونالدو بنفسه الهدف الثاني بعد 15 دقيقة على البداية بتسديدة فشل الحارس أنثوني لوبيز في التصدي لها.

ولم تتغير النتيجة فيما تبقى من اللقاء ليتأهل ليون لربع النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تفوق على ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بهدفين لهدف.