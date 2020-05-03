ماتويدي يكشف لبنعطية معاناته مع كورونا

كشف بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس عن معاناته مع فيروس كورونا الجديد، خلال حوار عبر الإنترنت مع زميله السابق في فريق "السيدة العجوز" النجم مهدي بنعطية مدافع الدحيل حالياً.

وكان ماتويدي واحداً من ثلاثة لاعبين أصيبوا بمرض "كوفيد 19" إلى جانب باولو ديبالا ودانييلي روغاني، لكنه تعافى بعد معاناة نفسية.

وأوضح بطل العالم 2018 مع فرنسا، في حواره مع بنعطية عبر "يوتيوب": "لم أعان من أعراض، لكني شعرت بصدمة بعد ظهور العينة موجبة، شعرت بفزع على عائلتي وأصدقائي، لم تكن فترة جيدة، وأردت أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

"لجأت إلى طبيب نفسي، يجب أن تكون قوياً من الناحية الذهنية لمواجهة هذا الأمر، سنحتاج إلى بعض الوقت لتخطيه، لم يسبق أن واجهنا ظروفاً مشابهة".

أما عن الجوانب الإيجابية من الأزمة، فقال مازحاً: "أصبحت طاهياً جيداً، وزوجتي سعيدة بطعامي.

"لدي جهاز ركض أتدرب عليه، في يوفنتوس لا يمكن المزاح ولا وقت للراحة، أنت في أعلى مستوى من التنافس ويجب أن تكون مستعداً دائماً".