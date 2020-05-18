ماجر ينصح صلاح بالبقاء في ليفربول

قال رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية وبورتو البرتغالي الأحد أن الإصابة حرمته من أن يكون أول لاعب عربي وإفريقي يحترف في الدوري الإيطالي وذلك عقب مفاوضات إنتر ميلان معه.

وأوضح ماجر خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورتس 2" المصرية: "تلقيت عرضين من إنتر ميلان وبايرن ميونيخ عندما كنت في بورتو.

"رفض النادي البرتغالي عرض بايرن بسبب تفاوض الأخير معي أولاً، أيضاً كنت قريباً في بداية مشواري الاحترافي من باريس سان جيرمان، لكن المقابل المادي لم يكن مناسباً، في النهاية أفتخر بهذه المسيرة الكبيرة".

وعن نجوم الكرة الإفريقية حالياً قال ماجر: "أرى أن ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ ومحمد صلاح ورياض محرز هم الافضل في الوقت الحالي والنتائج خير دليل على ذلك" مشيراً إلى أن "صلاح ومحرز نجحا في فرض نفسيهما مع ليفربول ومانشستر سيتي وهما فخر للكرة العربية".

ونصح نجم محاربي الصحراء السابق المهاجم المصري بالبقاء في ليفربول بعد النجاح الكبير الذي حققه معه من خلال الفوز بدوري الأبطال والاقتراب من حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.