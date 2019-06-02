ماجر يهنىء صلاح ويرشحه للفوز بالكرة الذهبية

هنأ رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية النجم محمد صلاح الذي نجح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين نظيفين أمس السبت.

وسجل المصري الهدف الأول للريدز في الدقيقة الثانية من المباراة من ركلة جزاء، ليصبح اللاعب العربي الثاني الذي يخوض المباراة النهائية بدوري الأبطال ويتوج باللقب بعد الجزائري ماجر، الذي حقق نفس الإنجاز مع بورتو عام 1987، علماً بأن المغربي أشرف حكيمي توج باللقب مع ريال مدريد لكنه لم يخض المباراة النهائية.

وقال ماجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: " أهنئ محمد صلاح على تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أهنئ الشعب المصري على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازاً للكرة المصرية أيضاً. قد يقول البعض أن صلاح سجل هدفاً من ركلة جزاء، لكن هذا لا ينقص أبدا من دوره فيما حققه ليفربول.

"لست أنانياً وأقولها بصراحة وقناعة أنا سعيد جداً بما حققه صلاح، لأنه لاعب مميز جداً ومجتهد، انتظرت الكرة العربية 32 عاماً لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، تحقيق هذا الهدف استغرق وقتاً طويلاً، لأن العرب يملكون المواهب والمهارات ليكونوا في أعلى مستوى".

وأكد ماجر أنه يحق لصلاح التطلع لنيل الكرة الذهبية بغض النظر عن أداءه مع منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

واستطرد: " كان يمكن لي أن أتوج بالكرة الذهبية بعد الإنجاز الذي حققته مع بورتو، لكن قوانين الجائزة التي كانت تقتصر حصراً على اللاعبين الأوروبيين حرمتني من ذلك، اليوم القوانين تغيرت، ومن حق صلاح أن يتطلع للتتويج بالكرة الذهبية حتى لو كان منافسه ليونيل ميسي الذي أصفه بعبقري كرة القدم".