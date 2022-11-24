ماذا قال ياسر الشهراني في أول تصريح بعد العملية الجراحية؟

تعرض النجم السعودي ياسر الشهراني لإصابة خطيرة ومروعة خلال مباراة منتخب بلاده التاريخية أمام نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء الماضي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتفوق "الأخضر" في هذا اللقاء المثير على حساب الفريق الذي يقوده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بهدفين لهدف.

لكن هذا الانتصار غير المسبوق شابته إصابة الظهير الأيسر إثر اصطدامه العنيف بمواطنه محمد العويس.

وارتطمت ركبة العويس بوجه الشهراني ليسقط اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أرضاً مغشياً عليه.

وتم نقل الشهراني إلى السعودية حيث خضع لعملية جراحية عاجلة في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في العاصمة الرياض.

وفي أول ظهور له بعد العملية، خرج النجم السعودي بتصريحات تحدث فيها عن حالته.

ماذا قال ياسر الشهراني عن إصابته؟

أكد الشهراني عبر مقطع الفيديو: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أطمأنكم أني بحالة جيدة".

وتمنى لجماهير الأخضر دوام العافية والتوجه إليه بالدعاء، كما بارك بالفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين متمنياً الخير للسعودية وشعبها فيما هو آت.