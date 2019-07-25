مارادونا يخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة

كشف ماتياس مورلا، محامي الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، أن موكله خضع الليلة الماضية لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وقال المحامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل شيء كان مثالياً، الآن سيبدأ مرحلة التعافي".

وأعرب مورلا، نيابة عن مارادونا (58 عاماً)، عن امتنانه للأطباء الذين أجروا العملية الجراحية، وأضاف قائلاً: "قاموا بالأمر على أفضل وجه".

يشار إلى أن مارادونا الذي خضع في يناير الماضي لعملية جراحية أخرى بسبب إصابته بنزيف في المعدة، قرر مؤخراً ترك منصبه كمدير فني لدورادوس المكسيكي لأسباب صحية.