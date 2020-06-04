مارادونا يمدد عقده مع خيمنازيا حتى 2021

أعلن خيمنازيا دي لا بلاتا أنه جدد عقد مدربه دييغو مارادونا لعام واحد حتى 2021.

وقال النادي الأرجنتيني في بيان له عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقاً بعبارة «جيمنازيا 2021 مارادونا» «لقد عُرفت باسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، ديوس، دييغو، دييغوتي، كابيتان، لكن بالنسبة إلينا، فأنت تريبيرو (لقب أنصار النادي) آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضاً من قلبنا».

وعلّق مارادونا الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 60 في أكتوبر المقبل، قائلاً: «تهانينا إلى خيمنازيا (الذي احتفل في 3 يونيو (حزيران) بذكرى تأسيسه)، قلبي أزرق وأبيض، لقد بدأنا صفحة جديدة».

وتسلم مارادونا منصبه في سبتمبر 2019 وخاض الفريق تحت إشرافه 20 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات و8 هزائم، واستفاد الفريق الذي كان يكافح من أجل البقاء ضمن أندية النخبة من إلغاء الدوري الأرجنتيني بسبب فيروس كورونا المستجد وقرار عدم إسقاط أي فريق إلى الدرجة الثانية.