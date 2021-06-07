مارتينيز: الحظ غاب عن هازارد في ريال مدريد

يرى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن الحظ لم يحالف النجم إيدين هازارد منذ انتقاله إلى ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الإسباني وأكد خلالها أن مشاركة أيقونة تشيلسي السابق ضد كرواتيا كانت نفسية في المقام الأول.

ماذا قال مارتينيز عن مسيرة هازارد في ريال مدريد؟

قال المدرب: "هناك القليل من الحديث في كرة القدم عن الحظ، وحتى الآن لم يحصل هازارد على حظه في ريال مدريد.

"لا يمكن الحكم على هازارد في ريال مدريد حتى الآن، فهو لم يشارك كثيراً، قبل ذلك كان لا يغادر الملعب مع تشيلسي ولا يصاب.

"بالنسبة لنا نعتبره لاعباً محورياً، وقائداً للفريق وأحد رموزه، نأمل أن تكون التركيبة التي نملكها سبباً في تغيير حظه حتى يبتسم من جديد في الملعب".

ما الذي قاله عن عودة هازارد؟

وأكمل: "عندما يكون إيدين مستمتعاً تكون كرة القدم التي يقدمها مختلفة، وتصنع الفارق، وهذا بالتحديد ما ننتظره جميعاً.

"شارك ضد كرواتيا لمدة عشر دقائق فقط بهدف أن يتواجد على أرض الملعب، الأمر نفسي في المقام الأول، لكن من الصعب تحديد موعد جاهزيته".

كيف كان وضع هازارد في ريال مدريد حتى الآن؟

فقد لاعب الوسط المهاجم فرصة المشاركة في 60 مباراة بشكل إجمالي حتى الآن مع ريال مدريد في كل البطولات منذ أن انضم للفريق قبل عامين.

وغاب النجم البلجيكي عن 32 مباراة في الموسم الماضي، ولم يسجل حتى الآن في ريال مدريد سوى 5 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.