مارتينيز: كورتوا وصل القمة بعد انتقاله إلى ريال مدريد

أشاد الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا بالتطور الكبير في مستوى الحارس العملاق تيبو كورتوا خلال الأعوام الأخيرة، معزياً الفضل في ذلك إلى وجوده في ريال مدريد.

وتحدث المدير الفني عن حارس تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق في تصريحات لوسائل الإعلام قبل مواجهة منتخب بلجيكا الصعبة أمام نظيره الويلزي اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

ماذا قال مدرب بلجيكا عن كورتوا ؟

قال مارتينيز: "تيبو يتربع على قمة العالم، وصل إلى لحظة مهمة من حيث النضوج".

وتألق صاحب الثلاثين عاماً مع ريال وتصدى لـ 24 من آخر 25 تسديدة هددت مرماه في دوري أبطال أوروبا.

ويرى المدرب أن التطور الهائل في المستوى يعود بصورة أساسية لنضج التفكير، حيث أضاف: "في كأس العالم 2018، اختير أفضل حارس في البطولة، ومنذ ذلك الحين تحسن أداؤه بشكلٍ كبير من ناحية ذهنية (2018 كان عام انتقاله لريال مدريد).

"لم يتغير من النواحي الإنسانية، لكنه وصل إلى القمة كلاعب كرة قدم".