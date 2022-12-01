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مارتينيز مدرب بلجيكا يغادر منصبه بعد الخروج من كأس العالم

منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 05:35
روبرتو مارتينيز (المصدر: أ ف ب)
روبرتو مارتينيز (المصدر: أ ف ب)

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أنه سيغادر منصبه بعد خروج الفريق المبكر من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعادل فريق "الشياطين الحمر" اليوم الخميس مع نظيره البلجيكي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات المجموعة السادسة من مونديال قطر.

وغادر البلجيكيون بالتالي البطولة من الدور الأول بعدما جمعوا 4 نقاط من 3 مباريات احتلوا على إثرها المركز الثالث بفارق نقطة عن كرواتيا ثانية الترتيب و3 نقاط عن المغرب صاحبة الصدارة.

ماذا قال مارتينيز بعد الخروج المبكر؟

أكد المدير الفني الإسباني في تصريحات إعلامية: "كانت هذه آخر مباراة لي مع المنتخب البلجيكي، لا أستطيع المتابعة.

"حان الوقت لتقبل أن هذا كان اللقاء الأخير لي مع الفريق."

يذكر أن منتخب بلجيكا احتل المركز الثالث في مونديال روسيا قبل 4 أعوام بتواجد مجموعة من اللاعبين يعتبرون الأفضل في تاريخ بلادهم، لكنهم لم يتمكنوا يوماً من تحقيق ما كان يتوقع منهم.

كلمات دالة:روبرتو مارتينيزمنتخب بلجيكاكأس العالم 2022منتخب كرواتيا

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