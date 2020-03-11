مارسيلو وكورتوا مهددان بالغياب عن مواجهة سيتي

يعاني كل من حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا وزميله الظهير مارسيلو من إصابتين عضليتين ويحوم الشك حول مشاركتهما في المباراة أمام مانشستر سيتي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة في 17 من الشهر الحالي.

وأصدر نادي العاصمة الإسبانية بياناً أكد فيه أنه تبين للجهاز الطبي في النادي إصابة مارسيلو «بتمزق في عضلة فخذه الأيسر»، في حين يعاني كورتوا من «تمزق على مستوى الحالب الأيسر».

ولم يشر النادي إلى مدة غياب اللاعبين عن الملاعب، لكن الصحف الإسبانية تشير إلى أنهما قد لا يخوضان المباراة أمام سيتي الأسبوع القادم حيث يتخلف الملكي 1-2 بعد سقوطه على أرضه.

ويستطيع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان سد ثغرة غياب مارسيلو بإشراك فيرلان ميندي، على أن يستعين بخدمات الحارس ألفونس آريولا بدلاً من كورتوا.