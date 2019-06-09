مارسيلو يدرس الرحيل عن ريال مدريد

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأحد، إلى رغبة مارسيلو في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد أنباء عن التعاقد مع فيرلان ميندي من ليون.

واقترب ريال من ضم ميندي مقابل 60 مليون يورو، وسط توقعات بأنه سيكون اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيسر الموسم القادم.

ويرغب الشاب سيرخيو ريغيلون في الاستمرار مع الملكي أيضاً، مما قد يجبر مارسيلو على الرحيل كونه يفضل المشاركة أساسياً باستمرار.

ومن الممكن أن ينتقل مارسيلو إلى يوفنتوس لرغبته في اللعب من جديد إلى جانب صديقه رونالدو بالإضافة إلى تقديم النادي الإيطالي راتباً يليق بتاريخ وخبرة النجم البرازيلي الطويلة في الملاعب الأوروبية.