ماركا تتوج رونالدو بجائزة "الأسطورة"

أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تقديمها جائزة "الأسطورة" لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

يأتي ذلك في التاسع والعشرين من يوليو الجاري، على مسرح الملكة فيكتوريا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيستلم البرتغالي الجائزة عن مجمل مسيرته التي كانت آخر إنجازاته فيها الفوز بلقب الدوري الإيطالي ودوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

وفاز رونالدو بالكرة الذهبية 5 مرات، وبالحذاء الذهبي 4 مرات، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات.

على صعيد الدوريات، حقق "صاروخ ماديرا" لقب البريميير ليغ 3 مرات مع مانشستر يونايتد، ولقب الليغا مرتين مع ريال مدريد، وأخيراً الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

يذكر أن الجائزة أنشئت عام 1997، وفاز فيها العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم والرياضة عموماً، حيث ظفر بها الأسطورة بيليه، وليونيل ميسي نجم برشلونة، بالإضافة للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

أما على صعيد الرياضات الأخرى، فقد شهدت الجائزة أسماء مثل مايكل جوردان أسطورة السلة، ومحمد علي نجم الملاكمة، ورافاييل نادال نجم التنس، ويوساين بولت العداء القياسي، والسباح الأسطوري مايكل فيلبس وأيضاً سائق فورميولا ون الأبرز مايكل شوماخر.