ماركا تنفي أنباء موافقة ميسي على الانتقال إلى إنتر ميامي

نفت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساء اليوم الأحد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن موافقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان على الانتقال إلى إنتر ميامي الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "سنداي تايمز" البريطانية في وقت سابق اليوم أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات في طريقه للانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين عقب انتهاء الموسم الأوروبي الذي يتزامن مع وصول عقده الحالي مع النادي الباريسي إلى نهايته.

ماركا ترد على شائعات انتقال ميسي

لكن الصحيفة الصادرة من مدريد نفت صحة ما تم تناقله خلال الساعات الماضية مؤكدة أن "ليو" لم يتفاوض بعد مع أي طرف مهتم بتوقيعه.

ورشحت تقارير أخرى في الأسابيع الماضية النجم المخضرم للعودة إلى برشلونة الذي تألق في صفوفه وصنع الأمجاد معه.

ويشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر المقام حالياً ويمني النفس في رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ بلاده.