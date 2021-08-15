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ماركا: مبابي يرفض عرضاً ضخماً لتجديد عقده مع باريس

منشور 15 آب / أغسطس 2021 - 06:36
كيليان مبابي
كيليان مبابي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الهداف الفرنسي كيليان مبابي رفض عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

وينتهي عقد المهاجم الشاب صيف العام القادم، وأشارت تقارير سابقة إلى أنه يعتزم إكماله قبل أن ينتقل مجاناً إلى ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة الموالية للفريق المدريدي أن مبابي رفض عرضاً مغرياً من الإدارة القطرية برئاسة رجل الأعمال ناصر الخليفي لتجديد عقده.

وعرض النادي الفرنسي على هدافه عقداً لمدة ستة مواسم يتقاضى من خلاله 36 مليون يورو سنوياً.

وأكدت ماركا أن اللاعب البالغ عمره 22 عاماً يريد فقط الانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن اللاعب الشاب سجل أمس هدفاً في المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 على ستراسبورغ لحساب المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي
كلمات دالة:كيليان مبابيباريس سان جيرمانريال مدريد

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