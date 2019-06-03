ماريانو دياز يرفض الرحيل عن ريال مدريد

أكد ماريانو دياز رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد الموسم القادم سعياً منه لإثبات نفسه وتحقيق الألقاب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المهاجم وشدد خلالها على أنه لطالما أراد التواجد في صفوف فريق العاصمة الإسبانية وأنه يرغب بالتتويج بالألقاب رفقته.

وقال دياز: "لن أرحل، أتواجد في مكاني المفضل، وسأبقى حتى نحصل على بعض الألقاب معاً من أجل الجماهير، وحتى أظهر ما جئت لهنا من أجله.

"قاتلت من أجل القدوم إلى هنا، وعملت بشكل قوي للغاية، لطالما أردت ذلك عندما كنت طفلاً، والآن أنا هنا، سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي من أجل أفضل فريق في العالم.

"لست قلقاً من الأحاديث عن سوق الانتقالات، كان هذا الموسم صعباً علينا للغاية، هكذا هي الأمور دائماً في الأندية الكبيرة".

يذكر أن دور دياز انحصر في ريال مدريد بشكل واضح منذ بدء تألق زميله فينيسيوس جونيور.