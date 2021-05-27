أكد موقع "جول" توصل يوفنتوس لاتفاق مع ماسيميليانو آليغري من أجل العودة لتدريب الفريق الموسم القادم مكان أندريا بيرلو الذي ستتم إقالته.

وقاد بيرلو الفريق للمركز الرابع في الدوري الإيطالي ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما فاز بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي هذا الموسم.

وعلم الموقع أن يوفنتوس توصل بالفعل لاتفاق مع مدربه السابق آليغري من أجل العودة الموسم المقبل لقيادة تدريب الفريق.

في نفس السياق، ذكرت شبكة "سكاي" أن المفاوضات حالياً فقط تدور بخصوص مدة العقد، وأن الحديث يدور حول عقد لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم.

ماسيميليانو آليغري يرفض ريال مدريد من أجل يوفنتوس

وقالت الشبكة الإيطالية أيضاً عبر جيانلوكا دي مارزيو أن ماسيميليانو آليغري هو من رفض انتظار ريال مدريد وقرر الرجوع ليوفنتوس.

وارتبط المدير الفني الإيطالي أيضاً بإنتر ميلان خلال الساعات الماضية لتعويض رحيل أنتونيو كونتي، كما كان المرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان في ريال مدريد، والذي رحل بدوره عن العاصمة الإسبانية اليوم الخميس.

ويعود آليغري بعد موسمين من رحيله عن البيانكونيري عقب فترة قاد فيها يوفنتوس للعديد من الألقاب المحلية ما بين الدوري والكأس، بالإضافة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.