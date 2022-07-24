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ماغواير لا يريد برشلونة

منشور 24 تمّوز / يوليو 2022 - 12:32
هاري ماغواير (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
هاري ماغواير (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية على أن النجم الدولي الإنجليزي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد لم يفكر بالانتقال إلى برشلونة في صفقة مبادلة كانت ستجلب الهولندي فرينكي دي يونغ إلى ملعب أولد ترافورد.

وتم طرح اسم المدافع البالغ من العمر 29 عاماً لتسهيل إتمام صفقة ضم دي يونغ، لكن اللاعب الإنجليزي يريد الاستمرار مع يونايتد حتى يثبت نفسه في ظل الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بسبب المستويات المتذبذبة التي قدمها.

ومع أنه استلم شارة قيادة مانشستر يونايتد، إلا أن قسماً من مشجعي الفريق يرون أنه لا يستحق حمل الشارة نظراً لضعف مستواه.

في الجهة المقابلة، يسعى برشلونة للتخلص من نجمه الهولندي من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات أخرى في خط الدفاع تحديداً.

هاري ماغواير (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
هاري ماغواير (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
كلمات دالة:هاري ماغوايرمانشستر يونايتدبرشلونةفرينكي دي يونغ

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