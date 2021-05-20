ماكرون يرحب بعودة بنزيمة لتمثيل منتخب فرنسا

علق إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، على عودة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، إلى منتخب فرنسا قبل منافسات يورو 2020.

ورحب ماكرون بعودة هداف الملكي إلى ارتداء قميص الديوك مرة أخرى بعد سنوات من الغياب وتوقع تأثيره الإيجابي على مستوى الخط الهجومي للمنتخب.

وأضاف الرئيس الفرنسي: «أعتقد أن قرار المدرب (ديدييه) ديشان بضم بنزيمة لقائمة المنتخب على صواب، عليك فقط أن ترى الحماس الجماعي، بالتالي أنا سعيد جداً للاعبين الذين تم استدعاؤهم، سأحظى بفرصة تهنئة بعضهم في نهائي اليورو».

وعاد صاحب الـ 33 عاماً إلى قائمة منتخب بلاده بعد فترة غياب دامت لنحو 5 أعوام وذلك على خلفية تورطه المزعوم في ابتزاز ماتيو فالبونيا.

ويقدم بنزيمة مستويات رائعة مع ريال مدريد، مما دفع مدرب منتخب فرنسا ديشان إلى وضع للخلافات مع اللاعب وإعادته مجدداً إلى قائمة بطل مونديال روسيا.