ماكرون يعترف: نصحت مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه تحدث إلى مواطنه النجم كيليان مبابي قبل أن يرفض اللاعب عرضاً للانتقال إلى ريال مدريد قبل عدة أسابيع.

وجدد المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً عقده مع باريس سان جيرمان حتى منتصف عام 2025 والذي كان سينتهي هذا الصيف.

وأكد ماكرون في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "نعم صحيح، تحدثت إلى كيليان مبابي قبل أن يصدر القرار حول مستقبله.

"في حوارنا، قمت بتقديم النصيحة له بطريقة عادية، نصحته بالبقاء في فرنسا، أعتقد أن هذه مسؤوليتي كرئيس للدولة أن أدافع عنها سواء أكان ذلك في مناسبات رسمية أم لا.

"لم أتدخل بأي انتقال محتمل، مثل أي مواطن آخر، حين يتعلق الأمر بمسائل رياضية، أريد دائماً أن أرى مباريات جيدة وأن أشجع فريقاً ما، خصوصاً بحالتي أولمبيك مرسيليا."

يذكر أن مبابي كان مرشحاً فوق العادة للانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية هذا الصيف، إلا أنه غير رأيه وقرر التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.