ماكس فيرستابن يفوز بسباق كندا

فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بسباق جائزة كندا الكبرى اليوم الأحد ليحكم قبضته على صدارة المتسابقين في رياضة سيارات فئة فورميولا ون.

وجاء سائق فيراري كارلوس ساينز ثانياً، فيما احتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث.

ويمني الهولندي النفس بالظفر بلقب بطولة فورميولا ون بعدما رفع رصيده إلى 150 نقطة في صدارة الترتيب العام بفارق 21 نقطة عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز.

واحتل الفرنسي القادم من موناكو شارل ليكليرك سائق فيراري المركز الثالث برصيد 116 نقطة.