ماكغريغور يوجه رسالة لغريمه خبيب

من لقاء المقاتلين

أقرَّ المقاتل الآيرلندي كونور ماكغريغور، بأحقية منافسه الروسي خبيب نورماغوميدوف بالفوز عليه في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات "UFC 229"، التي جرت في قاعة تي آرينا بمدينة لاس فيغاس الأميركية في السابع من الشهر الجاري.

وكسر المقاتل الآيرلندي الصمت الذي رافقه، بعد خسارة النزال بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تظهره في المواجهة التي جمعته بخبيب.

وقال ماكغريغور: "كانت معركة رائعة ضد خبيب، وإنه من دواعي سروري القتال ضده، لكني سأعود مرة أخرى، بعد الاستعداد التام، وأتمنى أن تكون هنالك مباراة أخرى أمامه، وإن لم يكن فلا مشكلة لدي على الإطلاق.

"في المواجهة ضد خبيب، ارتكبت خطأ فادحاً بالتخلي عن حماية نفسي، وكشفت نفسي له، وبصراحة استهنت بأسلوبه في القتال، عندما قام بتوجيه ضربة قوية بيده اليمنى نحوي غيرت مسار الأمور، إنها لقطة جميلة، ولن تحدث مرة أخرى".

وختم ماكغريغور حديثه، بقوله: "لن يحدث مرة أخرى أن أقوم بمهاجمة المقاتلين الآخرين قبل المواجهات، والجولة الثانية في القتال ضد خبيب نورماغوميدوف، كانت الأسوأ في مشواري القتالي، لأنها منحته الشعور بالعودة والفوز علي".

يذكر أن المقاتل الآيرلندي وجه تصريحات نارية بحق منافسه الروسي، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة التي جمعت بينهما، مما سبب بتلاسن وتدافع بينهما، ورفع مستوى الإثارة والحماسة إلى النزال الذي انتهى لصالح نورماغوميدوف، بالخنقة القاضية.