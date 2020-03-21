ماكمانامان يحذر هالاند من ريال مدريد

حذر أسطورة ليفربول، ستيف ماكمانامان، النجم إيرلينغ هالاند من الانتقال لريال مدريد، كما أكد صعوبة ضم الملكي لأي من ساديو ماني أو محمد صلاح.

وقال لاعب ليفربول وريال مدريد السابق: ” لن أخذ الأخبار التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد بضم ماني أو هالاند على محمل الجد.

“بغض النظر عما ستنتهي عليه بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن في الوقت الحالي الفرق الإنجليزية هي الأفضل وتتفوق على ريال مدريد وبرشلونة.

“كل من ريال مدريد وبرشلونة يريدان المنافسة مرة أخرى، وذلك من خلال جلب عدد من اللاعبين الجدد، لأن أداء الفريقين هذا الموسم كان مخيباً للآمال.

“على الرغم من ذلك، لا أعتقد أن هناك أي فرصة لرحيل ساديو ماني أو محمد صلاح الصيف المقبل إلى ريال مدريد أو برشلونة”.

وعن إمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد صيفاً: “أعتقد أنه من السابق لآوانه أن يفكر إيرلينغ في مغادرة بوروسيا دورتموند، لأنه يبدو سعيداً والأهم من ذلك أنه يشارك باستمرار ويسجل.

“عليه ألا يغادر دورتموند سوى عندما يشارك في 200 مباراة أو أكثر، وبعد المشاركة في 20 إلى 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وإلا سيواجه مصير لوكا يوفيتش الذي لم يظهر في قليل من المباريات هذا الموسم”.