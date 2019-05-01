مانشستر سيتي الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي

بات مانشستر سيتي النادي الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقاً على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد، وذلك وفقاً لدراسة أجراها مركز إدارة الأعمال الرياضية التابع لجامعة ليفربول.

فيما يلي قيم الأندية في البريميير ليغ وفقاً لهذه الدراسة لموسم 2017-2018:

1- مانشستر سيتي بقيمة 2.364 مليار جنيه استرليني.

2- مانشستر يونايتد بقيمة 2.087 مليار جنيه.

3- توتنهام هوتسبير بقيمة 1.837 مليار جنيه.

4- ليفربول بقيمة 1.615 مليار جنيه.

- تشيلسي بقيمة 1.615 مليار جنيه.

6- آرسنال بقيمة 1.368 مليار جنيه.

7- بيرنلي بقيمة 398 مليون جنيه.

8- نيوكاسل يونايتد بقيمة 383 مليون جنيه.

9- ليستر سيتي بقيمة 378 مليون جنيه.

10- ساوثهامبتون بقيمة 369 مليون جنيه.

11- إيفرتون بقيمة 363 مليون جنيه.

12- ويست هام يونايتد بقيمة 291 مليون جنيه.

13- ستوك سيتي بقيمة 238 مليون جنيه.

14- هادرسفيلد تاون بقيمة 231 مليون جنيه.

15- برايتون بقيمة 224 مليون جنيه.

16- ويست بروميتش بقيمة 223 مليون جنيه.

17- واتفورد بقيمة 214 مليون جنيه.

18- كريستال بالاس بقيمة 200 مليون جنيه.

19- بورنموث بقيمة 180 مليون جنيه.

20- سوانزي بقيمة 167 مليون جنيه.