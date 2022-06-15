مانشستر سيتي مستعد لمبادلة بيرناردو سيلفا بـ دي يونغ

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن مانشستر سيتي مستعد على دخول سباق التعاقد مع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة.

ويبدو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مستعداً لتقديم خدمات نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى جانب مبلغ مالي لم يتم الكشف عن قيمته من أجل جلب لاعب خط وسط أياكس السابق إلى ملعب كامب ناو هذا الصيف.

وتشكل هذه التطورات مشكلة بالنسبة للغريم مانشستر يونايتد الذي يسعى بدوره لجلب اللاعب البالغ من العمر 25 إلى صفوفه بعد وصول الهولندي إيريك تين هاغ للإشراف على الشياطين الحمر.

وباتت فكرة الاستغناء عن دي يونغ واردة أمام إدارة برشلونة في ظل الحاجة الماسة لرفد النادي بالمال عقب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها النادي الإسباني العملاق خلال الفترة الماضية.

وسيكون بيع الهولندي مقابل مبلغ كبير هذا الصيف خياراً مثالياً للبارسا من أجل توفير رأسمال كافٍ لجلب مواهب جديدة بأسعار مناسبة.