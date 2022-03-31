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مانشستر سيتي واثق من التفوق على ريال مدريد في صفقة هالاند

منشور 31 آذار / مارس 2022 - 11:30
إيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند

قالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن مانشستر سيتي واثق من تفوقه على ريال مدريد في سباق التعاقد مع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وسيكون بالإمكان التعاقد مع اللاعب الشاب مقابل 75 مليون يورو قيمة بند تحريره من عقده الحالي مع النادي الألماني الصيف القادم.

وسيتوجب على سيتي دفع أجور ضخمة وعمولات من أجل تأمين الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى نحو 300 مليون يورو وفقاً لتقارير سابقة.

وستدخل خزائن النادي الإنجليزي مبالغ هائلة بعد انتهاء الموسم من صفقات بيع الإسباني فيران توريس وآنجيلينو وجاك هاريسون بمجموع يصل إلى 85 مليون يورو.

على الطرف الآخر، قالت مصادر مقربة من "إي إس بي إن" أن ريال مدريد يبقى مهتماً بهالاند، لكن جهوده الرئيسية ستكون منصبة على إتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي القادم مجاناً بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

إيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند
كلمات دالة:بوروسيا دورتموندإيرلينغ هالاندمانشستر سيتيريال مدريد

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