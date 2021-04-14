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مانشستر سيتي يتخطى دورتموند ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 09:00
فوز صعب للسيتيزنز
فوز صعب للسيتيزنز

جدد مانشستر سيتي الإنجليزي فوزه على مستضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وهزمه بهدفين لهدف على ملعب سيغنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإنجليزي قد انتصر بالنتيجة ذاتها ذهاباً ليبلغ نصف النهائي بمجموع المباراتين (4-2).

جاءت أهداف مواجهة العودة لسيتي عن طريق رياض محرز (55 من ركلة جزاء)، وفيل فودين (75)، بعدما تقدم جود بيلينغهام لدورتموند في الدقيقة 15.

ويواجه مانشستر سيتي غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي يومي 27 من الشهر الجاري، و5 من الشهر القادم.

كلمات دالة:بوروسيا دورتموندمانشستر سيتيدوري أبطال أوروبافيل فودينرياض محرزجود بيلينغهام

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