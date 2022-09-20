مانشستر سيتي يحضر عرضاً ضخماً للتعاقد مع لياو

يعتبر النجم الدولي البرتغالي رافاييل لياو جناح أي سي ميلان أحد أبرز اللاعبين المطاردين من قبل عمالقة أوروبا في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها مؤخراً.

وحاولت عدة فرق خطف صاحب الـ 23 عاماً، إلا أن النجم الشاب استمر مع بطل إيطاليا في نهاية المطاف.

مانشستر سيتي يريد لياو العام القادم

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرضٍ ضخم ومغرٍ من أجل استقطاب البرتغالي الذي لم يجدد عقده الحالي مع النادي اللومباردي.

وسيصل العقد الذي يربط اللاعب مع ميلان إلى نهايته في يونيو من عام 2024، علماً بأن قيمته الحالية تصل إلى نحو 70 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانفسير ماركت" الشهير.