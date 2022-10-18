مانشستر سيتي يحوم حول جوهرة برشلونة

يحوم مانشستر سيتي حول النجم الإسباني الشاب آنسو فاتي مهاجم برشلونة من أجل توفير خيارات إضافية على الجناحين للمدير الفني جوسيب غوارديولا.

وقال موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن إدارة سيتي معجبة بما قدمه اللاعب الصاعد رغم الدقائق القليلة التي شارك فيها مع البارسا هذه الموسم.

ويسعى السيتيزنز لاستغلال قلة مشاركات صاحب الـ 19 عاماً واعتماد المدير تشافي هيرنانديز عليه في دور ثانوي في محاولة لإقناعه بارتداء القميص السماوي.

غوارديولا يخطط لجلب فاتي إلى مانشستر سيتي

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يقتنص فيها غوارديولا خدمات لاعبين من أندية سبق له تدريبها، علماً بأن انتقال فاتي بحال حصوله سيشكل أول تعاقد ضخم يضمه سيتي من برشلونة.

يذكر أن عقد النجم الإسباني الشاب مع البارسا يمتد حتى صيف عام 2027، ويقدر موقع "ترانسفير ماركت" الشهير سعره بنحو 60 مليون يورو في الوقت الحالي.