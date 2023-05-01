مانشستر سيتي يخسر اثنين من لاعبيه قبل مواجهة وست هام

البوابة – تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة قبل مواجهة وست هام يونايتد الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، وذلك عقب تأكيد غياب اثنين من لاعبي الفريق بداعي الإصابة.

ومن بين الغيابات البارزة اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين الذي لم يشارك مع السيتي أمام فولهام، ومن غير المتوقع أن يكون جاهزًا للانضمام إلى تشكيلة غوارديولا في مباراة مان سيتي القادمة أمام الهامرز.

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي

الاسم الثاني الذي لن يكون ضمن حسابات بيب غوارديولا، هو المدافع الهولندي ناثان أكي الذي تم استبعاده من قائمة الفريق المستدعاة ضد وست هام يونايتد بسبب إصابة في الفخذ.

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عدا ذلك، فإن المدرب الإسباني يمتلك قائمة مليئة باللاعبين الجاهزين بدنيًا للمشاركة في التشكيلة الأساسية مساء الأربعاء ضد الهامرز في المباراة ضمن الجولة 28 المؤجلة من تاريخ 19 مارس 2023.