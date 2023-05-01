نستعرض لكم ملخص مباراة باريس سان جيرمان ولوريان وأبرز اللقطات عقب الهزيمة على ملعب حديقة الأمراء في الجولة 33 من مسابقة الدوري الفرنسي 2022-2023.

خيب نادي باريس سان جيرمان آمال عشاقه ومؤازريه في ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأحد 30 أبريل 2023، وذلك بعد الهزيمة أمام صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري الفرنسي نادي لوريان بنتيجة 3-1.

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وكان النادي الباريسي قد تلقى أول هدف في شباكه عن طريق لاعب لوريان "إنزو لي في" بالدقيقة 15 من عمر المباراة، ومن ثم غادر اللاعب المغربي أرضية الملعب بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 20.

ورغم اللعب منقوص العدد، تمكن باريس سان جيرمان من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق النجم كيليان مبابي، إلّا أن فريق لوريان عاد وسجل هدف التقدم من جديد عن طريق اللاعب الكاميروني دارلين يونغوا، وأمن النتيجة في الدقيقة 88 عن طريق بامبا دينغ لتنتهي المباراة 3-1.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ولوريان وأبرز اللقطات عقب الهزيمة

خيبة أمل وحيرة على ملامح ليونيل ميسي بعد الخسارة أمام لوريان

ليونيل ميسي (أ ف ب)

كيليان مبابي يتحسر على ضياع الثلاث نقاط في ملعب "حديقة الأمراء"

كيليان مبابي (أ ف ب)

احتفال اللاعب السنغالي بامبا دينغ بعد تسجيل الهدف الثالث في شباك باريس في الدقيقة 88 من عمر المباراة

بامبا دينغ (أ ف ب)

لحظة إدراك مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه أن الهزيمة أمر لا مفر منه

مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه (أ ف ب)

احتفالية فريق لوريان بعد انتهاء المباراة والفوز على باريس سان جيرمان 3-1