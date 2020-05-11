مانشستر سيتي يخطط لتفادي العقوبة الأوروبية

أكدت تقارير بريطانية، أن مسؤولي مانشستر سيتي مستعدون الآن لإنقاذ النادي من العقوبة الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عاقب سيتي بالحرمان من المشاركة قارياً لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة "ميرور" أنه رغم تأجيل فيروس كورونا لمناقشة قضية النادي الإنجليزي في المحكمة الرياضية، إلا أنه بات مستعداً لإلغاء الحظر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي سيتي بات في وضع يمكنه من قيادة القضية إلى أقل عقوبة ممكنة.

وقال مصدر في مانشستر سيتي للصحيفة: “تم إعداد الاستئناف الخاص بالنادي بشكل كامل، والشيء الوحيد الذي ننتظره هو تحديد موعد القضية.

“كنا نناقش القضية منذ أكثر من عام، لأن موقف يويفا أوضح كيف ستسير الأمور في هذا الشأن”.

وذكرت الصحيفة أن الجدول الزمني لقضايا المحكمة الرياضية حتى 26 يونيو المقبل لا يشمل قضية مانشستر سيتي.

وزعمت الصحيفة أنه من المرجح عدم الحكم في قضية سيتي حتى يوليو المقبل.