مانشستر سيتي يدخل سباق ضم كيم مين جاي

يستعد مانشستر سيتي للانقضاض على النجم الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي وفقاً لتقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر".

وبات صاحب الـ 26 عاماً أحد أفضل المدافعين في العالم بعد موسم استثنائي قاد خلاله نابولي لاقتناص لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وتزاحم عمالقة أوروبا للتعاقد مع نجم فينيرباهتشة السابق على غرار بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في ظل القيمة المنخفضة نسبياً لفسخ عقده الجاري مع البارتينوبي بقيمة 50 مليون جنيه فقط.

وسارع سيتي بدوره لدخول السباق على توقيع مين جاي بعد أيام من فوز السيتيزنز بلقب دوري أبطال أوروبا وتحقيق ثلاثية تاريخية (دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وستكشف الأيام القادمة عن هوية فريق النجم الكوري الجديد بعدما بات رحيله عن ملعب دييغو أرماندو مارادونا أمراً لا مفر منه.