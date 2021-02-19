مانشستر سيتي يرد رسمياً على شائعات ارتباطه بضم ميسي

نفى مانشستر سيتي تقديم أي عرض للتعاقد مع النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، سواء في الصيف الماضي أو منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم سيتي لشبكة "سكاي سبورتس" أن النادي لم يتخذ أي إجراء مع ميسي، رغم دخول النجم الأرجنتيني الأشهر الأربعة الأخيرة من عقده مع البارسا.

وينتهي عقد "ليو" مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ويستطيع التوقيع مجاناً لأي نادٍ آخر.

وكانت صحيفة "ذا سن" البريطانية نشرت أن مانشستر سيتي خفض العرض المقدم لميسي بمقدار 170 مليون جنيه استرليني، ليصبح 430 مليون جنيه خلال 5 أعوام.

وأشارت إلى أن سيتي سبق أن عرض على ميسي ضمه مقابل 600 مليون جنيه قبل 6 أشهر.

ويتضمن عرض السيتيزنز عقداً لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، ثم انتقال "ليو" إلى نيويورك سيتي، الذي تمتلكه مجموعة سيتي لكرة القدم، وهي شركة قابضة تأسست عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من أندية كرة القدم تحت رعاية مانشستر سيتي.