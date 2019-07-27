مانشستر سيتي يرغب في الحصول على مبابي

يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مطمعاً للعديد من الأندية هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية أن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض خيالي من أجل ضم مبابي صيف العام القادم ليكون بديلا للنجم كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وأضافت أن زين الدين زيدان مدرب الملكي تأكد تماماً أن الفريق لا يضم بديلاً قوياً للبرتغالي حتى الآن.

لكن ما يهدد مساعي ريال مدريد لضم مبابي عدة أمور، منها اهتمام بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالحصول على خدمات المهاجم.

كما أن إدارة النادي الباريسي تحاول إغراء مبابي بالبقاء برفع راتبه الأسبوعي إلى 860 ألف جنيه استرليني.

ولن يحصل مبابي على هذا الراتب المغري، إلا في حالة واحدة، وهي تحقيق نيمار جونيور، لرغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة.