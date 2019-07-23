مانشستر سيتي يرفض بيع ساني لبايرن ميونيخ

أبدى مانشستر سيتي تمسكه الشديد بجناحه لوروا ساني، وسط اهتمام بايرن ميونيخ بالحصول على خدماته.

وأجرى النادي البافاري العديد من المحادثات مع وكيل أعمال الدولي الألماني خلال الـ 24 ساعة الماضية، لكن مجهوداته لم تسفر عن شيء.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" ترحيب ساني وممثليه بالانتقال لملعب آليانز آرينا.

ومع ذلك يبقى موقف سيتي واضحاً، بعدم الرغبة في التفريط بجناحه الألماني هذا الصيف.

ول يتوقف الأمر عند ذلك، بل سيواصل سيتي مفاوضاته مع ساني من أجل التوقيع على عقد جديد.