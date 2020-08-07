مانشستر سيتي يريد 30 مليون يورو مقابل غارسيا

قررت إدارة مانشستر سيتي بيع المدافع إيريك غارسيا بحال وصول عرض رسمي بقيمة 30 مليون يورو من أجله، مع تبقي موسم واحد في عقده.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، أن سيتي لا يمانع بيع غارسيا هذا الصيف، لأنه رفض بشكل رسمي تجديد عقده مع النادي لفترة أطول.

ويرغب المدافع الشاب في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، بسبب وجود اتفاق شفهي بين الطرفين منذ فترة، لكن إدارة النادي الكتالوني لا تسعى لدفع المبلغ الذي يريده سيتي.

على جانب متصل، يفضل مسؤولو برشلونة الحصول على خدمات غارسيا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده في صيف 2021.