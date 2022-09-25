مانشستر سيتي يسبق ليفربول ويونايتد وتشيلسي في سباق بيلينغهام

بات بوروسيا دورتموند مستعداً لبيع نجم خط وسطه الشاب جود بيلينغهام مقابل 83 مليون جنيه استرليني، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وتتنافس أندية مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وليفربول على خدمات اللاعب الشاب الذي استمر مع العملاق الألماني.

ومع أن السعر الذي كان متداولاً لشراء اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً وصل إلى 130 مليون جنيه، إلا أن دورتموند مستعد للموافقة على بيعه بسعر أقل بمقدار 50 مليون جنيه شرط أن يكون دفعة واحدة.

ويراهن سيتي على نجاحه في خطف اللاعب الذي يمتد عقده مع أسود فيستفال حتى صيف عام 2025.