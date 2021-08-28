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مانشستر سيتي يسحق آرسنال بخماسية ويضاعف من محنه

منشور 28 آب / أغسطس 2021 - 03:48
غوندوغان يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي (المصدر: حساب سيتي الرسمي على تويتر)
غوندوغان يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي (المصدر: حساب سيتي الرسمي على تويتر)

اكتسح مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفه آرسنال بخماسية دون رد على ملعب الاتحاد في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول بعد مرور 7 دقائق على البداية عن طريق إيلكاي غوندوغان، وأضاف فيران توريس الثاني بعد 5 دقائق.

واستفاد سيتي سريعاً من النقص العددي في صفوف الفريق الضيف بعد طرد لاعب الوسط غرانيت شاكا في الدقيقة 35.

وسجل غابرييل جيزوس الهدف الثالث بعد 8 دقائق.

 وفي الشوط الثاني، زاد رودري من غلة صاحب الأرض بهدفٍ رابع، تبعه توريس بهدفه الشخصي الثاني والخامس للسيتيزنز في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي الصدارة مؤقتاً، فيما بقي رصيد آرسنال خالياً من النقاط في المركز العشرين والأخير لتتضاعف الضغوط على المدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا.

كلمات دالة:مانشستر سيتيآرسنالالدوري الإنجليزيإيلكاي غوندوغانفيران توريسرودريغابرييل جيزوس

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