مانشستر سيتي يسحق بيرنلي بأقل مجهود

لم يجد مانشستر سيتي صعوبة في عبور مستضيفه بيرنلي، واكتفى بتسجيل أربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب تيرف مور.

كانت المواجهة سهلة للغاية بالنسبة لفريق المدرب بيب غوارديولا، إذ أنه مستضيفه لم يشكل أي خطورة تذكر على المرمى واكتفى بالتواجد داخل مناطقه طوال اللقاء.

أضاع سيتي بدوره عدداً من الفرص مع بداية المباراة، حتى تمكن غابرييل جيزوس من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 بعد تسديدة قوية في مرمى الحارس ديك بوب.

بيرنلي وصل في فرصة وحيدة إلى مرمى إيديرسون، لكن تسديدة جيف هندريك وجدت صدر فيرناندينيو وبذلك أضاع هدف التعادل المحقق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

لم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن الأول، إذ أضاف جيزوس الهدف الثاني بعد عرضية من بيرناردو سيلفا حولها بقدمه داخل الشباك في الدقيقة 50.

ثم أتت اللقطة الأبرز في المباراة في الدقيقة 68 عبر رودري الذي سجل الهدف الثالث من تسديدة مميزة، على الطائر، لم يستطع الحارس بوب سوى أن يتابعها وهي تسكن مرماه.

وشارك رياض محرز في حفلة سيتي بهدفٍ رائع على طريقته المعتادة بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية لكن بقدمه اليمنى في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 88، أحرز روبي برايدي هدف الشرف لفريقه من الهجمة الوحيدة التي وصل فيها صاحب الضيافة إلى منطقة جزاء الضيوف.

هذه النتيجة رفعت رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 32 ليستعيد المركز الثاني مؤقتاً لحين خوض ليستر سيتي مباراته أمام متذيل الترتيب واتفورد، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.