مانشستر سيتي يسعى لضم شاب من أصول جزائرية

تحتوي أكاديمية ليون على العديد من المواهب الكروية، التي أصبحت محلّ اهتمام العديد من الأندية العالمية، رغم صغر سنها، ومن بين هؤلاء ريان شرقي صاحب الأصول الجزائرية، الذي رغم أنه بلغ سن الـ 16 في أغسطس الماضي فقط، إلا أن حديثاً كبيراً يُقال عن موهبته الكبيرة، بدليل أنه أصبح يظهر على فترات مع الفريق الأول لليون في المباريات الأخيرة رغم صغر سنه.

وفي تطورات جديدة بخصوص مستقبله، كشفت تقارير بريطانية، عن دخول مانشستر سيتي سباق الظفر بخدمات شرقي، لينضمّ بذلك إلى جاره مانشستر يونايتد وغريمه ليفربول في هذه المنافسة.

وأضاف موقع "90 دقيقة" البريطاني، أن أندية بايرن ميونيخ، ويوفنتوس، وأياكس، وريال مدريد، ترغب كذلك في ضمّ الموهوبة الشابة، حتى أن المدير الفني للملكي زين الدين زيدان، اتصل به شخصياً من أجل إقناعه بالانضمام إلى فريق كاستيا.

ومن دون شك، لا تكون طريق هذه الأندية العملاقة للظفر بخدمات شرقي مفروشة بالورود، وذلك لصعوبة المفاوضات مع رئيس ليون جان ميشيل أولاس، الذي لا يتخلى عن نجومه بسهولة، بدليل أنه قام الصيف الماضي بتجديد عقد اللاعب لغاية عام 2022، خوفاً من رحيله مجاناً.

ويملك شرقي أرقاماً مميزة، إذ يعتبر أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا للشباب، وكان ذلك العام الماضي في سن 15 عاماً و33 يوماً، كما ظهر هذا الموسم في بعض المباريات مع الفريق الأول لليون في الدوري الفرنسي.

يذكر أن موهبة ليون الذي ينشط في مختلف مراكز الهجوم، يلعب حالياً مع فئة الشباب للمنتخب الفرنسي، ومهمة ضمه لمنتخب الجزائر ستكون صعبة جداً، في ظل كل ما يقال عن إمكاناته الكبيرة.