مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل مع نيوكاسل

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل مع مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لكلٍ منهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ساينت جيمس بارك ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

هدفا سيتي حملا توقيعي رحيم ستيرلينغ وكيفين دي بروينه، فيما سجل لنيوكاسل ويترو فيليمز وجونجو شيلفي.

بهذه النتيجة، واصل مانشستر سيتي مسلسل إهداره للنقاط بوصوله للنقطة التاسعة والعشرين في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الأول الذي تغلب بصعوبة على برايتون بنتيجة 2-1، فيما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده لست عشرة نقطة في المركز الثاني عشر.