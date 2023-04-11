مانشستر سيتي يصعق بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة

البوابة - حقق مانشستر سيتي الإنجليزي انتصاراً مثيراً ومستحقاً بثلاثيةٍ نظيفة على حساب ضيفه بايرن ميونخ الألماني على أرضية ملعب الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات فريق المدرب جوسيب غوارديولا على أعتاب بلوغ المربع الذهبي بانتظار نتيجة مواجهة الإياب التي ستقام يوم الأربعاء التاسع عشر من الشهر الجاري في ميونخ.

قدم سيتي أداءً قوياً أحرج من خلاله بطل ألمانيا خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد عدة أخطاء مؤثرة من طرف العملاق البافاري.

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كلٌ من رودري بتسديدة ملتفة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لأصحاب الضيافة من رأسية قوية (70).

فيما سجل إيرلينغ الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بكرة من داخل منطقة الجزاء (77).