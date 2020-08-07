مانشستر سيتي يطيح بريال مدريد من دوري الأبطال

أقصى مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ 16.

وكان سيتي قد انتصر ذهاباً على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مارس الماضي بهدفين لهدف، ليكون لزاماً على الملكي تحقيق الفوز في الإياب بهدفين أو أكثر.

لكن الأمور لم تسر كما كان ريال مدريد يريد، إذ دخل سيتي المباراة بقوة مما تسبب في خطأ فادح لرافاييل فاران في الدقيقة السادسة بعدما ضغط غابرييل جيزوس عليه واستخلص الكرة منه ثم مررها إلى رحيم ستيرلينغ الذي وضعها في الشباك معلناً عن تقدم أصحاب الأرض.

وأدرك كريم بنزيمة النتيجة لريال برأسية متقنة بعد مرور 28 دقيقة.

في الشوط الثاني ارتكب فاران خطأ ثانياً استغله جيزوس ليسجل هدف سيتي الثاني في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة، بات بيب غوارديولا أول مدرب يقصي زين الدين زيدان من دوري أبطال أوروبا بعدما شارك المدرب الفرنسي في 3 نسخ توِّج بها جميعاً مع ريال مدريد.

وتأهل سيتي إلى ربع النهائي لملاقاة ليون الفرنسي الذي تجاوز يوفنتوس الإيطالي بدوره رغم خسارته بهدف لاثنين إياب في مفاجأة كبيرة.