مانشستر سيتي يعمل على تمديد عقد هالاند لإبعاده عن ريال مدريد

يستعد مانشستر سيتي للعمل على تقديم عرض محسن للنجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بهدف تمديد عقده لفترة إضافية.

وقالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يتطلع لمكافأة المهاجم الشاب بعد العروض الاستثنائية التي قدمها منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد بعقدٍ محسنة.

وتعاقد سيتي مع صاحب الـ 22 عاماً خلال الصيف مقابل 60 مليون يورو فقط قادماً من بوروسيا دورتموند.

مانشستر سيتي يتطلع لتمديد عقد هالاند لإبعاده عن المهتمين

ويمتد عقد اللاعب الصاعد الحالي مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2027، علماً بأنه سجل 14 هدفاً في 10 مباريات حتى الآن بجميع المسابقات.

وتناقلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب في عام 2024، وهو أمر دفع السيتزنز للتحرك سريعاً من أجل إبعاده عن أعين المهتمين.

ومع نهاية الشوط الأول من مواجهة ديربي مانشستر بين سيتي وضيفه يونايتد في الدوري الإنجليزي، سجل نجم منتخب النرويج هدفين من أهداف فريقه الأربعة.